В Физули открыли новые военные объекты фото, видео
В рамках продолжающихся работ по повышению боеготовности и улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева, заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов принял участие в открытии новой модульной инфраструктуры в Физулинском районе.
Как сообщили haqqin.az в министерстве, в пунктах размещения модульного типа, построенных на боевых позициях, обеспечены все необходимые потребности личного состава. В пунктах предусмотрены оружейные комнаты, столовые, кухни, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы, а также казармы, оснащенные отопительными печами.
Отмечается, что в целях обеспечения местности бесперебойным электроснабжением установлены генераторы. Кроме того, здесь построены автопарк, спортивный городок и мини-футбольная площадка для эффективной организации досуга военнослужащих. На территории подразделения проведены работы по благоустройству, посажены различные виды деревьев.
Генерал-лейтенант Низам Османов поинтересовался боевым и материально-техническим обеспечением личного состава, пожелал успехов в службе. Заместитель министра довел до личного состава соответствующие поручения министра обороны и преподнес ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся на службе.
В заключение замминистра принял участие в открытии новопостроенного здания штаба в региональном подразделении Центрального продовольственного склада Министерства обороны, где ознакомился с условиями, созданными для несения военнослужащими службы на высоком уровне, а также с процессом приема, хранения и распределения продуктов питания войскам.