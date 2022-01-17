В рамках продолжающихся работ по повышению боеготовности и улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева, заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов принял участие в открытии новой модульной инфраструктуры в Физулинском районе.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, в пунктах размещения модульного типа, построенных на боевых позициях, обеспечены все необходимые потребности личного состава. В пунктах предусмотрены оружейные комнаты, столовые, кухни, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы, а также казармы, оснащенные отопительными печами.

Отмечается, что в целях обеспечения местности бесперебойным электроснабжением установлены генераторы. Кроме того, здесь построены автопарк, спортивный городок и мини-футбольная площадка для эффективной организации досуга военнослужащих. На территории подразделения проведены работы по благоустройству, посажены различные виды деревьев.