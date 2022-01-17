Кто не сможет посещать Карабах

На нынешнем этапе в Карабах могут ездить только граждане Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гуметов.

По его словам, посетителям не разрешат оставаться там на ночь из соображений безопасности: "Граждане смогут провести в месте назначения несколько часов".

Он также отметил, что в будущем могут быть организованы туристические поездки для иностранных граждан.

Таким образом, в настоящее время граждане иностранных государств не смогут посещать Карабах.