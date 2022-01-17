Генпрокуратура об избиении Тофика Ягублу

В результате проверки, начатой на основании информации о применении насилия в отношении члена Национального совета Тофика Ягублу, задержанного 1 декабря на акции в Сабаильском районе, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Стали известны основания для принятия такого решения.

Так, на запрос Qafqazinfo в пресс-службе генеральной прокуратуры ответили, что на основании обращения члена коллегии адвокатов Немата Керимли, являющегося представителем жителя Сураханского района города Баку Ягублу Тофика Рашид оглу, в связи с нанесением последнему телесных повреждений сотрудниками полиции, в Сабаильской районной прокуратуре было проведено расследование: «Установлено, что 1 декабря 2021 года около 15 часов Тофик Ягублу совершил противоправные деяния, нарушающие правила карантинного режима на территории Сабаильского района. В связи с чем сотрудники полиции были вынуждены пригласить его в полицейский участок. По дороге в полицейский участок Тофик Ягублу, не подчиняясь законным требованиям сотрудников полиции, бился о различные части машины, а также, находясь в отделении, нанес себе телесные повреждения в различные части тела».