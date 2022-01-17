Турция и Азербайджан начинают реализацию исторического проекта
Турция и Азербайджан в нынешнем году начнут реализацию Меморандума о поставках природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику, подписанного в 2020 году министрами энергетики двух стран. Об этом пишет газета Sabah.
В рамках данного проекта, реализуемого компаниями BOTAŞ и SOCAR, из турецкой провинции Ыгдыр будет обеспечена поставка природного газа в Нахчыван. Общая сумма инвестиций с турецкой стороны составит 185 миллионов лир. В этом году Турция намерена вложить в проект 100 миллионов лир.
В соглашении отмечено, что Нахчыван будет обеспечен природным газом в 500 миллионов кубометров в год. Ежедневно из Ыгдыра в Нахчыванскую Автономную Республику будет поставляться 1,5 миллиона кубометров газа.
Также в рамках проекта планируется создание измерительной станции в городе Ыгдыр, которая обеспечит баланс потока газа. Таким образом, природный газ будет доставляться в Нахчыван самым безопасным способом.