Турция и Азербайджан начинают реализацию исторического проекта

Турция и Азербайджан в нынешнем году начнут реализацию Меморандума о поставках природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику, подписанного в 2020 году министрами энергетики двух стран. Об этом пишет газета Sabah.

В рамках данного проекта, реализуемого компаниями BOTAŞ и SOCAR, из турецкой провинции Ыгдыр будет обеспечена поставка природного газа в Нахчыван. Общая сумма инвестиций с турецкой стороны составит 185 миллионов лир. В этом году Турция намерена вложить в проект 100 миллионов лир.