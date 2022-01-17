Как будет работать бакинское метро 20 января

В связи с 20 Января - Днем всенародной скорби в рабочем режиме Бакинского метрополитена произойдут изменения, в течение дня будет реализован план специальных мероприятий.

Как сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен", в начале января вестибюли и платформа станции "20 Января" были осмотрены, даны поручения для принятия необходимых мер.

По традиции на колоннах станции "20 Января" и стенах вестибюля около табличек с именами шехидов будут развешаны венки из гвоздик. На платформе станции будет выстроен караул, состоящий из работников метрополитена.