Как укрепить иммунитет ребенка: отвечает специалист-эксперт Минздрава

Дискуссии о том, как укрепить детский иммунитет ребенку, ведутся давно. Но далеко не каждый знает, как это сделать правильно. Передовые врачи и Всемирная организация здравоохранения считают, что для повышения иммунитета у детей требуется комплексный подход и особое отношение к здоровью своего ребенка со стороны родителей. Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Гусейн Габулов ответил на беспокоящие родителей вопросы о том, как укрепить иммунитет детей, предотвратить у них вирусные заболевания, а также бороться с температурой.

- Как повысить иммунную систему детей для профилактики вирусных заболеваний и предотвращения их тяжелого течения?

- Общие гигиенические мероприятия, которые необходимо соблюдать в период эпидемии вирусных инфекций (мытье рук, использование защитных медицинских масок, избегание скопления людей и массовых мероприятий и др) достаточно озвучены в средствах массовой информации. Что касается процесса укрепления иммунитета, то он многокомпонентный и продолжительный. Однако имеются простые и доступные рекомендации, при помощи которых можно поддержать как иммунитет, так и общую устойчивость организма к респираторным инфекционным заболеваниям.

С раннего возраста у ребенка следует вырабатывать привычку мыть руки перед едой и после посещения туалета. Для ребенка очень важна гигиена носа и горла. Приучите ребенка после еды полоскать рот водой. По возвращению с улицы, необходимо тщательно помыть руки с мылом, промывать нос и прополоскать горло с мылом. Такая процедура очищает от уличных загрязнений и стимулирует к выработке защитных иммунных клеток на слизистых оболочках.

- Что приводит к снижению защитной функции иммунной системы ребенка и частым респираторным заболеваниям?

- Ненормированный прием пищи, особенно сладостей, чрезмерное укутывание младенца, недостаток физической активности относятся к факторам, которые приводят к снижению иммунитета и частым респираторным заболеваниям.

Основа поддержки иммунитета – это немедикаментозные методы. Это режим дня, правильное питание, физическая активность, особенно на свежем воздухе (продолжительность прогулок должна составлять минимум 2 часа в день) и др. К сожалению, все вышеперечисленное многие родители не выполняют, предпочитают купить в аптеке какие-либо витамины или таблетки.

- Что делать родителям, если у ребенка поднялась температура?

- Если у ребенка повысилась температура, то первым делом родители не должны паниковать, особенно при малыше, ведь их излишнее беспокойство негативно сказывается на общем состоянии больного ребенка.

Обычно повышение температуры тела у детей – это защитная реакция в ответ на какую-либо инфекцию, чаще всего вирусы или бактерии. Организм старается повысить температуру до таких цифр, при которых патогенным микробам будет некомфортно развиваться. Высокая температура у ребенка может наблюдаться при острых респираторных вирусных инфекциях, пневмонии и других заболеваниях. В каждом конкретном случае необходимо различать, когда важно немедленно сбить температуру, а когда можно повременить.

При повышенной температуре тела ребенок стремительно теряет жидкость. Недостаток воды в организме значительно затрудняет работу всех систем и органов, одновременно замедляя выведения токсических соединений, в частности, через мочеиспускательную систему. Поэтому при высокой температуре ребенку очень важно давать достаточно жидкости, которая должна быть комнатной температуры или чуть теплой. В зависимости от возраста малыша и его предпочтений это могут быть обыкновенная вода, отвар сухофруктов, морсы и др. (исключение – сладкие и газированные напитки). Чтобы не спровоцировать рвоту, жидкость или жидкую пищу следует давать небольшими порциям.

Кроме того, важно создать в доме здоровый микроклимат (21-22˚С тепла), что будет способствовать нормализации процесса дыхания и профилактике простудных заболеваний. Нельзя кутать ребенка, укрывать его несколькими одеялами. Одежда должна быть легкой, свободной и из натуральной ткани.

- Какую температуру следует сбивать у ребенка?

- При температуре тела, не превышающей отметку 38 °С, сбивать ее не рекомендуется. Однако бывают исключения, когда необходимо снизить температуру, даже если термометр показывает значения ниже 38°C. Например, если у ребенка когда-либо были судороги, он плохо себя чувствует при небольшом повышении температуры, или у малыша хроническое, врожденное или приобретенное заболевание (порок сердца, заболевания нервной системы и др). В таких случаях, по согласованию с врачом, необходимо не откладывая постараться понизить температуру ребенка до нормальных значений.

- Что делать родителям, если у ребенка держится температура, существенно превышающая норму?

- Если все-таки у ребенка сохраняется температура выше 38°С, то до осмотра врача ему рекомендуется дать жаропонижающее средство. Хороший начальный результат – некоторое понижение жара у малыша, улучшение его самочувствия и аппетита.

Однако перед выбором жаропонижающего препарата, важно посоветоваться с врачом. Обычно детям назначают препараты содержащие ибупрофен или парацетамол. Каждый из них более эффективен при определенных состояниях. Какой из них в каждой ситуации будет приемлем для ребенка, - подскажет врач.

В завершение хотелось бы отметить, что детям из группы риска (в эту группу входят дети, страдающие сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями легких, иммунной и сердечной недостаточностью) рекомендуется пройти вакцинацию от гриппа.