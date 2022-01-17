Что обсудят Путин и Раиси в Москве

Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры со своим коллегой из Ирана Ибрагимом Раиси. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"19 января в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси", - говорится в сообщении. "Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы", - добавили в пресс-службе Кремля.