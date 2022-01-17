Европарламент избрал нового председателя

Метсола была избрана в первом раунде. Она получила абсолютное большинство - 458 из 616 голосов евродепутатов, участвовавших в голосовании.

Метсола выдвинута в качестве претендента на пост спикера крупнейшей в ЕП фракцией Европейской народной партией и станет первой с 1999 года женщиной-спикером Европарламента.

Спикер Европарламента избирается каждые 2,5 года. Последний председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в Италии 11 января на 66-м году жизни от онкозаболевания. Сассоли был избран на пост президента Европарламента в начале июля 2019 года. Еще до кончины Сассоли выборы председателя ЕП были намечены на середину января 2022 года.

Гражданка Мальты и бывший вице-спикер Европарламента Роберта Метсола родилась в 1979 году, замужем, у нее трое детей. Окончила Мальтийский университет и Колледж Европы в Брюгге по направлению "право". Метсола - юрист, специализируется на европейском праве и европейской политике.