В среду, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен совершит внеплановый визит в Украину, передает «Украинская правда».

Отмечается, что у Блинкена запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. О повестке дня визита еще не объявлено, однако на переговорах с чиновниками речь пойдет о российской угрозе.

«На переговорах будет идти речь о России, о военном скоплении у границ Украины. Это главная причина его приезда», - утверждает источник СМИ.