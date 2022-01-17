В 2019 году Нурсултан Назарбаев передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор является пенсионером, и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана. Об этом первый президент Казахстана заявил в своем обращении казахстанскому народу.

«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - сказал Назарбаев.

Говоря о многочисленных обращениях в его адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, первый президент Казахстана сообщил, что в 2019 году он передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор является пенсионером: «В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал».

Назарбаев отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности, и в скором времени будет избран председателем правящей партии Nur Otan. Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны, заверил Назарбаев.

«Всем известно, что я 30 лет, не покладая рук, работал во имя нашей Родины. Мы укрепили ее границы. Мы проводили прогрессивные реформы. Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ. Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплочённости и единства всех казахстанцев.

Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдём через кризис и станем ещё сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать», - сказал в своем обращении Назарбаев.