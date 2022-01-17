В целом продажи жилья иностранцам в Турции за год выросли на 44 процента, до 59,3 тысячи. Азербайджанцы заняли 8-е место среди всех иностранцев, покупающих квартиры и дома в этой стране. За прошлый год граждане Азербайджана приобрели в Турции 1517 домов и квартир, сообщает сайт Института статистики Турции.

Самые крупные иностранные покупатели жилья в Турции в 2021 году - граждане Ирана и Ирака, купившие 10 тысяч и 8,7 тысячи квартир и домов соответственно.