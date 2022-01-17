Азербайджанцы в топ-10 покупателей недвижимости в Турции таблица
В целом продажи жилья иностранцам в Турции за год выросли на 44 процента, до 59,3 тысячи. Азербайджанцы заняли 8-е место среди всех иностранцев, покупающих квартиры и дома в этой стране. За прошлый год граждане Азербайджана приобрели в Турции 1517 домов и квартир, сообщает сайт Института статистики Турции.
Самые крупные иностранные покупатели жилья в Турции в 2021 году - граждане Ирана и Ирака, купившие 10 тысяч и 8,7 тысячи квартир и домов соответственно.
Популярными среди иностранцев регионами остаются Стамбул, Анталья, Анкара, Мерсин, Бурса и Измир.
Основными причинами роста спроса на жилье специалисты называют пандемию, из-за которой больше людей получили возможность работать удаленно, и отложенный спрос 2020-го, когда в некоторые месяцы въезд в страну был ограничен.
Напомним, что в течение 2021 года лира потеряла более половины своей стоимости, особенно резкое падение началось в ноябре. На фоне падения лиры продажи домов в Турции иностранцам подскочили почти на 50 процентов, до рекордного уровня.