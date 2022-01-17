Посол Мустафаев: Пекресс ставит под угрозу дружеские отношения между Азербайджаном и Францией
«Заявления кандидата в президенты Франции Валери Пекресс о якобы «угрозах смерти» и ее постоянные нападки на Азербайджан неприемлемы. Она пытается скрыть под этим заявлением незаконность поездки на территорию Азербайджанской Республики». Об этом говорится в заявлении посла Азербайджана во Франции Рахмана Мустафаева.
По его словам, избирательная кампания не может позволить Валери Пекресс, президенту региона Иль-де-Франс, избежать соблюдения азербайджанского законодательства, международных, европейских и двусторонних обязательств Франции и национального законодательства Франции.
«Пекресс прекрасно знает о незаконности своей поездки в город Ханкенди Ходжалинского района Азербайджанской Республики. Предполагаемый проевропейский кандидат должен знать, что Европейский союз запрещает любые действия, подрывающие или угрожающие независимости, суверенитету и территориальной целостности стран», - подчеркнул посол.
Он также отметил, что помимо многочисленных других нарушений законодательств как Азербайджана, Франции, так и международных структур, которые следуют из ее незаконного визита, такие действия также противоречат Договору о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между Азербайджаном и Францией.
«Пренебрежительное отношение госпожи Пекресс к вышеупомянутым принципам, лежащим в основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, является невыносимым и должно прекратиться. Попытка привлечь избирателей может не только поставить под угрозу старые дружеские отношения с Азербайджаном, построенные на принципах международного права, но и подорвать стабильность и развитие Кавказского региона», - сказал Мустафаев.