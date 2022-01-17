Берлин запретил использовать свое небо для поставок помощи Киеву

Британские самолеты с военной помощью для Украины вынуждены были облетать территорию Германии и следовать более длинным путем, потому что ФРГ не разрешила использовать свое небо, сообщает UK Defence Journal.

"Два британских транспортных самолета C-17, перевозивших вооружение в Украину, были вынуждены облететь воздушное пространство Германии после того, как эта страна отказалась поставлять оборонительное вооружение Украине", - пишет издание.

Ранее в аэропорту Борисполь совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы. При этом, согласно трекинговой карте, британским самолетам пришлось лететь в обход территории Германии.