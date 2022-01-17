На рынке Года Нисанова в Москве нашли минометный снаряд
Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы, на место вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«На рынке «Садовод» на 14-м километре МКАД найден минометный снаряд времен войны. Место обнаружения боеприпаса оцеплено, вызваны саперы», - сказал собеседник агентства.
Напомним, рынок «Садовод» принадлежит компании «Киевская площадь», принадлежащей Году Нисанову и Зараху Илиеву. Расположен он на МКАД и позиционируется как крупнейший в России центр оптово-розничной торговли.