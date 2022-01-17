Таможенники сделали невозможной подделку «Зеленой карты» фото
Сегодня состоялась презентация и пресс-конференция по завершении интеграции по договорам "Зеленой карты" между Государственным таможенным комитетом и Бюро обязательного страхования (ISB).
На мероприятии отмечалось, что завершен обмен информацией между электронной информационной системой Союза юридических лиц Бюро обязательного страхования и электронной информационной системой Государственного таможенного комитета по определению действительности "Зеленой карты". В результате интеграции будет предотвращено распространение и использование поддельных "Зеленых карт".
Обмен информацией между электронными системами служит для определения в электронном формате достоверности "Зеленой карты" на таможенных пунктах до выезда из страны зарегистрированных автотранспортных средств и ускорения процессов.
Стоит отметить, что в последнее время в различных странах мира были выявлены случаи фальсификации страховых свидетельств при обращении в ISB в связи с возмещением ущерба в результате страховых случаев с участием транспортных средств, зарегистрированных в Азербайджане. В связи с этим были направлены обращения в правоохранительные органы. Завершение интеграции сыграет важную роль в предотвращении таких неприятных ситуаций.
Выступивший на мероприятии первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов отметил, что в рамках реформ, проводимых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в таможенной системе, как и во всех сферах, проведена важная работа в сфере обмена информацией с государственным и частным секторами. Взаимная интеграция систем с рядом государственных структур уже позволила обмениваться документами и другой необходимой информацией в режиме онлайн.
Исмаил Гусейнов подчеркнул, что интеграция электронных систем с Бюро обязательного страхования способствовала ускорению процессов пересечения границы, определению в электронном формате достоверности "Зеленой карты" на таможенных пунктах. Это также имеет особое значение с точки зрения регулирования процессов в соответствии с законодательством при страховых случаях, которые произойдут в будущем.
Исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов отметил, что бюро выполняет функции защиты интересов застрахованных и третьих лиц, которым причинен ущерб, а также обеспечения стабильности и развития системы обязательного страхования. Бюро обязательного страхования функционирует в нашей стране как координирующая специализированная организация по системе "Зеленая карта", представляет Азербайджан в международной системе "зеленых карт" и выполняет функции Национального бюро "зеленых карт", которое является членом совета бюро в соответствии с требованиями законодательства.
Было отмечено, что проведенная между двумя структурами интеграционная работа внесет свой вклад в решение проблемы, связанной с продажей поддельных договоров "Зеленой карты". В последнее время в бюро поступает много информации о продаже поддельных договоров страхования, связанных с "Зеленой картой", действующими за рубежом бюро "Зеленой карты". В свою очередь, Бюро обязательного страхования доводит до сведения граждан, что, согласно статье 63.2.2 закона "Об обязательном страховании", владелец автотранспортного средства, зарегистрированного в Азербайджанской Республике, должен получить азербайджанскую "Зеленую карту", заключив договор только с местными страховщиками, имеющими право действовать в системе "Зеленая карта". Список этих компаний доступен на официальном сайте ISB и регулярно публикуется в официальных органах печати по требованию закона.
Рашад Ахмедов также отметил, что начата работа по интеграции страховых систем "Зеленая карта" Азербайджана и Турции. После завершения процесса при въезде азербайджанского автомобиля на таможенные пункты Турции действительность "Зеленой карты" будет определена в электронном порядке. При въезде в Азербайджан транспортное средство, зарегистрированное в Турецкой Республике, также будет получать информацию о страховом обеспечении посредством электронной системы. Это, в свою очередь, предотвратит въезд в нашу страну из-за рубежа с поддельным страховым свидетельством "Зеленая карта".
В рамках мероприятия была организована специальная презентация о системе” Зеленая карта " и даны ответы на вопросы журналистов.