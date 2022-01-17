15:25

Сегодня состоялась презентация и пресс-конференция по завершении интеграции по договорам "Зеленой карты" между Государственным таможенным комитетом и Бюро обязательного страхования (ISB). На мероприятии отмечалось, что завершен обмен информацией между электронной информационной системой Союза юридических лиц Бюро обязательного страхования и электронной информационной системой Государственного таможенного комитета по определению действительности "Зеленой карты". В результате интеграции будет предотвращено распространение и использование поддельных "Зеленых карт".

Обмен информацией между электронными системами служит для определения в электронном формате достоверности "Зеленой карты" на таможенных пунктах до выезда из страны зарегистрированных автотранспортных средств и ускорения процессов. Стоит отметить, что в последнее время в различных странах мира были выявлены случаи фальсификации страховых свидетельств при обращении в ISB в связи с возмещением ущерба в результате страховых случаев с участием транспортных средств, зарегистрированных в Азербайджане. В связи с этим были направлены обращения в правоохранительные органы. Завершение интеграции сыграет важную роль в предотвращении таких неприятных ситуаций. Выступивший на мероприятии первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов отметил, что в рамках реформ, проводимых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в таможенной системе, как и во всех сферах, проведена важная работа в сфере обмена информацией с государственным и частным секторами. Взаимная интеграция систем с рядом государственных структур уже позволила обмениваться документами и другой необходимой информацией в режиме онлайн.