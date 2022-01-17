Жириновский: «У России должны быть западные границы, такие же, как у СССР на 1 января 1990 года»

«Сейчас у нас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада», - заявил Жириновский. По его словам, будет недостаточно, если российскому руководству удастся остановить расширение НАТО на Восток. Он считает, что это ничего не изменит. По мнению Жириновского, «надо кардинально решить вопрос».

«Надо потребовать полного роспуска НАТО как военно-политического блока, полностью убрать с любой европейской страны иностранные войска… Ядерное оружие, кроме России, должно быть уничтожено на европейской континенте. Все санкции должны быть отменены разом, а не по кусочку. У России должны быть западные границы такие же, как у СССР на 1 января 1990 года — только так, если нарастает вопрос», — считает Жириновский.

Лидер ЛДПР уверен, что Запад откажется от выполнения этих требований. «Тогда мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области — без этого нам не добиться успеха. Нам нужно кардинально решить проблему, чтобы среди нескольких сверхдержав осталась одна Россия. На троих мир не потянет. Сейчас мы можем это сделать, великий шанс — это то оружие, которое есть пока только у нас, поэтому надо покончить с тем, чтобы нам кто-то мог угрожать», — заявил лидер ЛДПР.

Жириновский убежден, что Запад «испугается и отступит»: «...Они никогда не воевали: американская армия никогда не шла в наступление, они не брали Берлин, а французы были разбиты еще при Наполеоне, немцы при Гитлере — некому воевать».

«Американцы обнаглели. Надо жестко объяснить им, и они начнут отступление, иначе мы им должны устроить так, чтобы они бежали как из Афганистана, но здесь мы их будем догонять. За победу России в новой войне!» — провозгласил Жириновский.