Арестован бывший сотрудник ОАО «Азеришыг»
В Бардинской районной прокуратуре на основании обращения граждан по фактам незаконных действий бывшего главного бухгалтера электросети Центрально-Аранского регионального управления энергоснабжения и продаж ОАО "Азеришыг" Ильхама Гусейнова было проведено расследование. Об этом сообщили в надзорном органе.
У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что И.Гусейнов, злоупотребив своим служебным положением, в июле прошлого года взял у гражданина Орхана Юсифова 3 000 манатов, дав ему ложное обещание устроить на работу в электросети на должность инженера-контролера.
Кроме того, было установлено, что в августе прошлого года экс-главбух потребовал от своего знакомого Хафиза Гасанова взятку в размере 4 000 манатов, дав ему такое же обещание.
И.Гусейнову предъявлены обвинения по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно), 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и 32.4,312.2 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса АР. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Следствие продолжается.