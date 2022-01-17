Арестован бывший сотрудник ОАО «Азеришыг»

В Бардинской районной прокуратуре на основании обращения граждан по фактам незаконных действий бывшего главного бухгалтера электросети Центрально-Аранского регионального управления энергоснабжения и продаж ОАО "Азеришыг" Ильхама Гусейнова было проведено расследование. Об этом сообщили в надзорном органе.

У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что И.Гусейнов, злоупотребив своим служебным положением, в июле прошлого года взял у гражданина Орхана Юсифова 3 000 манатов, дав ему ложное обещание устроить на работу в электросети на должность инженера-контролера.