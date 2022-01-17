Завершен проект ТуранБанк с Европейским банком реконструкции и развития

Успешно завершен проект между ТуранБанк и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках «Программы технического сотрудничества по укрепления потенциала финансовых посредников».

Основной целью проекта, направленного на увеличение финансовых возможностей субъектов микро-, малых и средних предпринимателей, было усиление кредитных возможностей ТуранБанк, совершенствование организационной структуры и разработка маркетинговой стратегии финансирования микро-, малого и среднего бизнеса. Проект был успешно реализован престижной компанией Business & Finance Consulting (GMBH BFC).

Уделяя особое внимание сотрудничеству с иностранными финансовыми институтами, ТуранБанк продолжит сотрудничество как с Европейским банком реконструкции и развития, так и с другими финансовыми институтами по потенциальным бизнес-проектам.