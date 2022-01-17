Для Ким Чен Ына ищут более высоких телохранителей

По информации СМИ, речь идет о желающих попасть в так называемый «Отряд 974», которому поручено защищать высшее руководство Северной Кореи. Согласно материалам, полученным от источника, список стандартов для попадания в отряд разделен на три обширных раздела.

Власти КНДР объявили, что кандидаты на пост телохранителей Ким Чен Ына и правящей верхушки партии должны быть на четыре сантиметра выше, чем в прошлом году, сообщает издание Daily NK.

В правилах говорится, что стать телохранителями могут те, кто показывал успехи в учебе, являются детьми рабочих, фермеров или солдат. Также уточняется, что если кандидат становится членом отряда, он сможет увидеть свою семью только через 13 лет.

Все требования оставались неизменными до ноября 2021 года, но руководство КНДР решило внести изменения. Раньше телохранителями могли стать кандидаты с ростом не менее 163 см, теперь же этот параметр повысили до 167 см.

На данный момент неизвестно, с чем связаны такие изменения.