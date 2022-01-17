Эрдоган: газ из Средиземноморья в Европу может перекачиваться только через Турцию

Газ с месторождений Восточного Средиземноморья может перекачиваться в Европу только через Турцию. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании. Глава Турции таким образом прокомментировал дискуссию вокруг целесообразности газопровода EastMed.

"Этот проект нереализуемый. Его изучили и увидели, что позитивных моментов там нет. Такая работа (доставка газа из региона в Европу - ред.) не может быть реализована без Турции. Если оттуда газ пойдет в Европу, то только через Турцию", - сказал Эрдоган.