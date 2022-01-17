«Оккупация Украины маловероятна»: Эрдоган обещал обсудить ситуацию с Алиевым и Путиным

В беседе с журналистами, сопровождавшими главу государства в ходе визита в Албанию, лидер Турции отметил, что «для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны».

Он сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который буквально накануне находился в Киеве.

«Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Безусловно, важно обсудить эти вопросы с президентом России Владимиром Путиным. Потому что эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Это было бы неверно. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня», - сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому. «К примеру, какие шаги предприняла Россия в Украине, в Крыму. В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до российской стороны внешнеполитическое ведомство Турции. То есть позиция Турции по этому вопросу однозначна», - сказал Эрдоган.