У Илона Маска есть план, как спасти человечество от вымирания

У миллиардера и генерального директора SpaceX Илона Маска есть план, как спасти человечество. Об этом сказал сам бизнесмен после публикаций материалов ученых о начале на Земле массового вымирания.

Маск считает, что человечеству в отдаленном будущем необходимо будет перебраться на другую планету. Речь идет о далекой перспективе, но, по мнению Маска, первые шаги нужно предпринимать уже сейчас.

Так, миллиардер планирует колонизировать Марс с помощью ракеты Starship. По разным оценкам, до полной реализации проекта понадобится не менее 5-10 лет.