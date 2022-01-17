В учебнике «Русский язык» допущено искажение в связи с трагедией 20 Января

Внесена ясность в вопрос о том, что в учебнике «Русский язык» для учащихся 4-го класса средней школы в Азербайджане допущено искажение фактов в связи с трагедией 20 Января, передает АПА.

Как сообщили в издательстве «Şərq-Qərb», учебники подготавливают издательства и они проходят несколько этапов экспертизы: «При этом специалисты, соответствующие научно-педагогические учреждения составляют отзыв на учебник. Кроме того, проекты учебников публикуются для общественного обсуждения на сайте www.trims.edu.az. В учебнике «Русский язык» для учащихся 4-го класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке была допущена ошибка при переводе текста о трагедии 20 Января 1990 года (стр.105), поэтому искажен исторический факт, что обусловило соответствующее изменение. Сообщаем, что в электронном варианте этого учебника, подготовленного в 2019 году, произведено изменение, и он опубликован после исправления на сайте www.trims.edu.az.