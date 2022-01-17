18 января первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился в Баку с делегацией во главе с начальником Военной академии имени Г.С. Раковского Болгарии генерал-майором Груди Ангеловым, сообщает Минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник Керим Велиев подчеркнул значимость подобных встреч и расширения взаимных связей в укреплении военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генерал-майор Груди Ангелов отметил важность обмена опытом между двумя странами по всем векторам, в том числе в области военного образования.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в направлении повышения знаний и навыков военнослужащих, в том числе гражданских лиц, а также иные вопросы из сферы военного образования, представляющие обоюдный интерес.