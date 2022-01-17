В Гейчае школьница умерла от угарного газа

В Гейчае школьница отравилась угарным газом, сообщает АПА.

Инцидент произошел в селе Шихемир. Предположительно, жительница села Исмаилова Айсун Габиль гызы, 2005 года рождения, отравилась угарным газом. Она была госпитализирована в ЦРБ, но из-за ухудшения состояния ее доставили в Баку в Республиканский токсикологический центр. Однако врачам не удалось спасти девушку. Тело школьницы направлено на экспертизу. По факту проводится расследование.

Отмечается, что ученица 11-го класса была обручена с двоюродным братом.