Берлин: Ситуация вокруг Украины хуже, чем во времена холодной войны

Ситуация вокруг границы с Украиной, где сконцентрированы российские военные силы, сейчас крайне опасна — подобной не было даже во времена холодной войны, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, передает Интерфакс.

«Россия тоже дружественная страна, но ситуация чрезвычайно тревожная, и вопросы поддержки украинской армии принимает альянс НАТО», — заметил Хабек, подчеркнув, что Германия помогала и помогает киевской армии поставками для самообороны.

По словам Хабека, которыми он подтвердил тезисы главы МИД ФРГ Анналены Бербок, озвученные во время визита в Киев, ФРГ пока воздерживается от поставок Украине вооружений и военной техники.

Немецкий вице-канцлер заявил, что Германия настроена на партнерские отношения с Россией, и высказал надежду на то, что из-за Украины не вспыхнет вооруженный конфликт, который может «перечеркнуть партнерские отношения».