Рубинян: Дашнаки заявляли, что Армения своей независимостью обязана Турции, и просили о помощи Ататюрка

Р. Рубинян не считает, что представитель Армении в процессе урегулирования отношений с Турцией не может подвергаться критике.

"Я открыт для обсуждений, однако сожалею, что обсуждение этой темы проходит в крайне манипулятивной атмосфере", - отметил вице-спикер.

Специальному представителю Армении на переговорах по урегулированию армяно-турецких отношений, вице-спикеру Национального собрания Рубену Рубиняну помогает рабочая группа, состоящая из дипломатов и сотрудников МИД РА. Об этом Рубинян заявил на сегодняшнем заседании парламента, добавив, что консультировался с предыдущими переговорщиками по этому вопросу, пишет hetq.am.

"Наоборот, я считаю, что право и возможность критиковать – лучшее из того, что было у нас в последние годы. Поэтому я приглашаю всех высказывать содержательную политическую критику в адрес нашей политики, моих действий и моей скромной персоны", - сказал Рубинян.

Вместе с тем вице-спикер высказал мнение, что парламент постепенно превращается в собрание бессмысленных партий, где вместо того, чтобы говорить по существу, просто шумят.

Касаясь заявлений оппозиции о том, что Рубинян – "агент турецкого влияния", вице-спикер отметил, что последние десятилетия главной проблемой для него в политическом поле, государстве является политическое лицемерие.

"Вы или взаимосвязанные с вами силы, средства массовой информации предпринимают ожидаемые шаги, пытаясь представить меня как личность с сомнительными связями. У меня возникает вопрос: как может фракция, состоящая в том числе из представителей партии Дашнакцутюн, деятели которой подписали документ о сотрудничестве с младотурками, а в 1918 году посетили Константинополь, где заявили, что Армения своей независимостью обязана Турции, партия, представитель которой Симон Врацян в 1921 году обратился за военной помощью к кемалистской Турции, партия, которая в наши дни поддержала Роберта Кочаряна, в период президентства которого между Арменией и Турцией велись тайные переговоры…" – сказал Р.Рубинян.

Вице-спикер НС также заявил, что общественность устала каждый день слышать выражения "турок", "агент", "предатель", и призвал перейти к содержательному разговору.