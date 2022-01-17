Эрдоган заявил о снижении инфляции в Турции

Инфляция в Турции начала снижаться, и этот процесс продолжится. Об этом заявил журналистам в ходе визита в Албанию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Мы продолжаем работу по сохранению стабильности на финансовых рынках и повышению интереса к турецкой лире. Инфляция пошла на спад, этот процесс продолжится. Потому что, как я всегда говорил, ручей течет в русле", - сказал Эрдоган.

Инфляция в Турции по итогам 2021 года превысила 36%. В минувшую субботу Эрдоган также заявил, что проблема высоких цен в стране будет решена в скорейшем времени. Турецкая лира начала дешеветь после нескольких подряд снижений процентной ставки Центробанка страны. 20 декабря курс местной валюты пробил отметку в 18 лир за $1. При этом в начале года он стоил около 7,5 лиры.