Глава МИД Германии: «Ничто не сможет возместить те страдания, которые мы причинили народам СССР‎»‎

Ничто не сможет возместить страдания, которые Германия принесла народам СССР в годы Второй мировой войны, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Бербок рассказала, что в ходе первого визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата.

"Быть там, будучи министром иностранных дел Германии, наполняет меня стыдом и благоговением. Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского союза", - признала министр.