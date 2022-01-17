Ильхам Алиев: «Гаджи Зейналабдин Тагиев помог моему дедушке получить образование»

«По его инициативе в Азербайджане реализовано много важных проектов. Среди них, конечно же, я должен отметить проект по доставке в Баку чистой питьевой воды. Шолларский водопровод продолжает работать, обеспечивая Баку и Сумгаит чистой питьевой водой. Зейналабдин Тагиев построил этот трубопровод на собственные средства», - сказал президент.

Меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев внес большой вклад в развитие и благоустройство Баку и Азербайджана, в целом. Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия памятника Тагиеву.

По его словам, именно по инициативе и при финансовой поддержке Тагиева, в Баку было построено здание театра, построено много промышленных предприятий, открыта первая светская школа для азербайджанских девочек. Кроме того, с именем Тагиева связано и открытие трамвайных линий в Баку. Тагиев является автором и инициатором строительства многих прекрасных зданий, которые украсили Баку и внесли свой вклад в архитектуру Баку.

«Мы можем увидеть его архитектурные работы в разных уголках Баку. Хотя он родился в бедной семье и вырос в среде того времени, тот факт, что для обеспечения красоты Баку он приглашал архитекторов из-за рубежа, свидетельствует о его прогрессивности. Открытие школы для девочек – это шаг в будущее. Всем известно, что, отправляя сотни студентов в Россию и Европу, он оплачивал их обучение, и это был шаг в будущее, он думал о будущем», - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что среди получивших образование за счет средств Тагиева был его дедушка - Азиз Алиев.

«Я уже говорил об этом однажды и хочу еще раз сказать, что среди этих учеников был и мой дедушка Азиз Алиев. Азиз Алиев родился на территории древней азербайджанской земли - Иреванского ханства. Как и Тагиев, он происходил из бедной семьи и хотел учиться. Он написал письмо Тагиеву с просьбой о финансовой помощи. Конечно, Тагиев его не знал, он просто перечислил ему деньги, приняв во внимание такой интерес молодого человека к образованию», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что за счет этих средств Азиз Алиев получил образование в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. «Я думаю, что это событие сыграло решающую роль в его дальнейшей судьбе. Потому что он был и прекрасным врачом, и великим государственным деятелем. Во время Великой Отечественной войны его отправили из Баку в Дагестан. Несколько лет он работал главой Дагестана и спас дагестанцев от ссылки. Потому что в то время, наряду с другими кавказскими народами, в Казахстан хотели депортировать и дагестанцев, и у советского правительства были такие планы. Благодаря решительной позиции Азиза Алиева этого не произошло. Дагестанцы это прекрасно знают, хорошо помнят, и неслучайно в Махачкале по инициативе дагестанцев установлен памятник Азизу Алиеву», - сказал он.

Президент также отметил, что Тагиев был инициатором перевода священной книги Коран на азербайджанский язык.

«По его инициативе и на финансовые средства в Азербайджане построены и отремонтированы многие религиозные памятники. Его образовательные инициативы не ограничивались Баку. На его средства были открыты школы в Нахчыване, Гяндже, Шамахе, а также в Грузии в тех районах, где проживают азербайджанцы», - отметил Алиев.

«Это был великий человек, человек, привязанный к народу, любивший народ всем сердцем, думавший о будущем народа. Должен также сказать, что именно Тагиев заложил традиции благотворительности в XIX веке. Конечно, эти традиции не сохранились в советское время. Советская власть лишила его всего - все его имущество было конфисковано, остался только один сад, в котором он и прожил до конца жизни. Он прожил долгую жизнь, полную жизнь. К сожалению, в конце своей жизни он столкнулся с такой несправедливостью и ушел из нее с неспокойным сердцем», - подчеркнул Алиев.