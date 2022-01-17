Новые победы спортсменов МЧС
Федерация бокса Азербайджана и Главное управление молодежи и спорта Баку с 10 по 16 января на арене Центра бокса организовали чемпионат Азербайджана по боксу среди взрослых. В чемпионате соревновались 100 спортсменов из 29 команд в 13 весовых категориях.
Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщилв, что команда МЧС по боксу под руководством сотрудника Спортивно-оздоровительного клуба Илькина Агаева добилась высоких результатов в соревнованиях. Так, член команды в весовой категории 86 кг Эльдар Гулиев завоевал золотую медаль, обойдя всех своих соперников, другой член команды в весовой категории 51 кг Ниджат Абидов завоевал бронзовую медаль. Победители были награждены дипломами и медалями Федерации бокса Азербайджана и Управления молодежи и спорта Баку.
Победители соревнований будут привлечены в сборную Азербайджана по боксу.
14-16 января 2022 года на арене Масаллинского Олимпийского спортивного комплекса Федерацией борьбы Азербайджана был организован открытый турнир по Масаллинскому району среди подростков по вольной и греко-римской борьбе, посвященный памяти шехидов 20 Января. Команда из 4 борцов Спортивно-оздоровительного клуба МЧС под руководством сотрудника клуба Эльмира Гамбарова приняла участие в соревнованиях, которые проводились в двух возрастных группах с участием около 750 спортсменов из 40 команд. Член команды в весовой категории 60 кг Нихад Аскеров завоевал бронзовую медаль в соревнованиях среди юношей. Победители были награждены дипломами и медалями Федерации борьбы Азербайджана.
14-16 января 2022 года Министерство молодежи и спорта и Федерация дзюдо Азербайджана на спортивной арене Спортивно-оздоровительного клуба МЧС в поселке Говсан организовали чемпионат Азербайджана по дзюдо среди юношей и девушек U-18. В соревнованиях приняли участие около 520 спортсменов из 41 команды. Высокие результаты на турнире показала команда по дзюдо Спортивно-оздоровительного клуба МЧС под руководством сотрудника клуба Фарида Агакишиева. Так, среди девушек спортсменке клуба в весовой категории 52 кг Фидан Гасымовой удалось победить всех своих соперниц и подняться на высшую ступень пьедестала.