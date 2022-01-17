Новые победы спортсменов МЧС

Федерация бокса Азербайджана и Главное управление молодежи и спорта Баку с 10 по 16 января на арене Центра бокса организовали чемпионат Азербайджана по боксу среди взрослых. В чемпионате соревновались 100 спортсменов из 29 команд в 13 весовых категориях.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщилв, что команда МЧС по боксу под руководством сотрудника Спортивно-оздоровительного клуба Илькина Агаева добилась высоких результатов в соревнованиях. Так, член команды в весовой категории 86 кг Эльдар Гулиев завоевал золотую медаль, обойдя всех своих соперников, другой член команды в весовой категории 51 кг Ниджат Абидов завоевал бронзовую медаль. Победители были награждены дипломами и медалями Федерации бокса Азербайджана и Управления молодежи и спорта Баку.