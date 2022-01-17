Эрдоган встретился с президентом Сербии
В Анкаре встретили президента Сербии Александра Вучича, сообщает Anadolu.
Сербского лидера у стен резиденции Президентского комплекса встретил президент Реджеп Тайип Эрдоган. У здания, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Сербии был выстроен почетный караул.
По итогам переговоров в узком формате главы государств примут участие в заседании Высшего совета сотрудничества высокого уровня.
Планируется подписание межправительственных документов, а также пресс-конференция президентов.