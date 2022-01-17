Путешествовать гораздо выгоднее с платежными картами Халг Банка

В кампании участвуют все владельцы карт Visa и MasterCard Халг Банка.

Халг Банк, предлагающий своим клиентам выгодные условия по различным продуктам и услугам, запускает очередную кампанию для обладателей платежных карт Банка. Теперь клиенты смогут приобрести авиабилеты в Qatar Airways со скидкой до 12% посредством любой платежной карты Халг Банка.

Скидка действует как на рейсы бизнес-, так и эконом-класса. Во время оплаты стоимости билета картами Халг Банка на странице www.qatarairways.com/xalq клиенты смогут получить скидку, воспользовавшись автоматически установленным на сайте промокодом FLYXALQ.

Кампания продлится до 31.05.2022 года, а путешествовать с авиабилетами, купленными в рамках кампании, можно до 31.12.2022 года. В любом филиале Халг Банка можно приобрести платежные карты Visa и MasterCard.

Подробная информация о продуктах и услугах доступна на официальных страницах Банка в Facebook и Instagram, на сайте www.xalqbank.az, а также в Информационном центре по номеру 138.