Армения спешит открыть границы с Турцией

Армения желает скорейшего начала субстантивных переговоров с Турцией по открытию государственной границы между странами, заявил журналистам спецпредставитель на переговорах по нормализации отношений между Ереваном и Анкарой, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

"Желание армянской стороны - скорее начать предметные, субстантивные переговоры. Мы заинтересованы в решении реальных проблем, в первую очередь, открытие границы. Армения готова без предварительных условий достичь урегулирования отношений с Турцией, что предполагает открытие границы и установление дипломатических отношений", - сказал Рубинян.

Рубинян надеется, что "и Турция проявит такой же конструктивизм: "Встреча прошла в конструктивной атмосфере".

Кроме того, Рубинян отметил, что для проведения диалога с турецкой стороной он консультируется с дипломатами и прежними переговорщиками и что вместе с ним, как со спецпредставителем от армянской стороны, действует рабочая группа, состоящая из сотрудников МИД.

Спецпредставитель Армении также разъяснил, уполномочен ли он подписываться под возможными документами. Рубинян подчеркнул, что у него нет таких полномочий, напомнив, что он не субъект переговоров, а всего лишь представляет позицию правительства страны и доносит до него содержание переговоров. На основе этих данных правительство может принимать решения.