По всему Казахстану отменяют режим ЧП

«Чрезвычайное положение отменяется во всех регионах Казахстана». Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

По его словам, с полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Ранее Токаевым было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах.

«Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения», - написал Уали.