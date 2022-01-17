С целью организации парковочных мест на проектируемой территории на вооружение были взяты принципы повышения пешеходной доступности в соответствии с правилами современного градостроительства.

Бакинское транспортное агентство начало реализацию пилотного проекта по управлению парковкой на улицах столицы. В первую очередь предприняты работы по реконструкции охватываемых проектом улиц Басти Багировой, Мухаммеда Нахчывани и пересекающихся с ними.

Прежнее состояние улицы Басти Багировой, где в настоящее время реализуется пилотный проект, оставляло желать лучшего. Непрерывность пешеходных тротуаров здесь и состояние дорожной инфраструктуры в целом сделали район непроходимым для водителей и пешеходов.

В соответствии с новым проектом для приведения этой улицы длиной 450 метров к идеальному уровню в 6 местах будет организован одноуровневый пешеходный переход. На этой улице, где помимо жилых домов расположены больница, колледж и детский сад, будет организовано 138 парковочных мест с учетом интенсивности транспортных потоков, применены современные технологии управления парковкой.

В рамках реализуемого проекта проводятся и другие коммуникационные работы, что является проявлением содержательного подхода к процессу. Учитывая, что на улице в настоящее время продолжаются строительные работы, БТА просит водителей и пешеходов быть более внимательными на этой дороге и с пониманием относиться к временным трудностям в этом районе. Работы планируется завершить в течение трех месяцев.