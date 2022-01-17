Лукашенко объявил о дате референдума в Беларуси

«Референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию планируется провести в феврале этого года, как и было обещано ранее». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он отметил, что власть откровенно высказывает свою позицию.

«Пусть люди выскажут свое мнение. Никто не будет давить. Мы высказываем откровенно свою позицию. Пройдет, не пройдет – народ решит. Главное, народу довести суть, соль: дорогие, уважаемые товарищи, вот мы предлагаем эту Конституцию, почему – вот причины. Об этом я еще буду говорить в Послании народу и парламенту в ближайшее время», - сказал белорусский лидер.