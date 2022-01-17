Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили Украину и Казахстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом недавнего визита Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, "буксующего из-за деструктивной линии Киева". Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России.

Кроме того, президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.