По поручению Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев посетил одну из воинских частей Военно-воздушных сил. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Встретившись с личным составом ВВС, начальник Генерального штаба принял участие в учебно-методических сборах, проведенных с начальниками противовоздушной обороны и командирами зенитно-ракетных дивизионов.

Генерал-полковник К.Велиев дал поручения по дальнейшему повышению боеспособности, поддержанию боеготовности на высоком уровне, надежной защите воздушного пространства, качественной организации и несению боевого дежурства.

В заключение начальник Генерального штаба поинтересовался нуждами личного состава и передал поручения Министра обороны соответствующим должностным лицам.