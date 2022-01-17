СГБ: задержаны лица, примкнувшие к незаконным вооруженным формированиям за рубежом

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении лиц, причастных к деятельности в рядах незаконных вооруженных формирований за пределами страны, передает пресс-служба ведомства.

В результате расследования, проведенного органами СГБ, были установлены основания для подозрения в том, что граждане Азербайджана – Гусейнов Сеймур Алиш оглу (1976 года рождения) и Новрузбеков Эльхан Аменулла оглу (1970 года рождения), покинув страну, прибыли сначала в город Тегеран (Иран), а оттуда нелегально перешли на территорию других иностранных государств с целью участия в боевых учениях и вооруженных конфликтах в составе незаконных вооруженных формирований.

В ходе расследования выяснилось, что Гусейнов входил в состав незаконного вооруженного формирования, возглавляемого лицом по прозвищу "Абузер", а Новрузбеков – в состав незаконного вооруженного формирования, руководимого Гасымовым Вусалом Газанфаровичем.