ВОЗ: за неделю коронавирусом заболели 18 миллионов человек
«За минувшую неделю по всему миру более 18 миллионов человек заразились коронавирусом». Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он отметил, что омикрон-штамм продолжает охватывать планету.
«Число смертей на данный момент остается стабильным, но мы обеспокоены влиянием, которое «омикрон» оказывает на уже истощенные и перегруженные системы здравоохранения», - подчеркнул Гебрейесус.
При этом глава ВОЗ отметил, что достигнутый в некоторых странах пик числа случаев COVID-19 дает надежду на то, что худший этап этой волны уже позади.