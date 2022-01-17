Шахрияр Мамедъяров одержал первую победу на «Шахматном Уимблдоне»

Сегодня в нидерландском Вейк-ан-Зее проходят партии 4-го тура традиционного шахматного супертурнира Tata Steel Masters, в котором принимает участие и азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Сегодня Шахрияр играл белыми фигурами с поляком Ян-Кшиштофом Дудой и одержал победу на 41-м ходу. Это первая победа нашего шахматиста на нынешнем турнире. В первых трех турах Мамедъяров сыграл вничью с россиянами Даниилом Дубовым и Андреем Есипенко, а также с нидерландцем Анишем Гири.

Сейчас у Шахрияра 2,5 очка, и он занимает 5-е место, уступая 0,5 очка лидирующему индийцу Видит Сантошу Гуджрати. По 2,5 очка также имеют Андрей Есипенко, чемпион мира Магнус Карлсен, венгр Рихард Раппорт и Йорден ван Форест из Нидерландов. Именно с последним в 5-м туре сыграет Шахрияр Мамедъяров. Партии 5-го тура будут сыграны послезавтра.

Также в турнире участвуют Фабиано Каруана (США), Сергей Карякин (Россия), Сэм Шенкленд (США), Нильс Гранделиус (Швеция) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

14 шахматистов играют по круговой системе в 13 туров. Контроль времени – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшуюся часть игры с 30-секундным добавлением после каждого хода. Соревнование завершится 30 января.

Второй год подряд Tata Steel Chess, который также называют «Шахматным Уимблдоном», проводится без зрителей из-за пандемийных ограничений. Не будет организовано и традиционных любительских соревнований. Зато проходит турнир Challengers с 14 шахматистами классом пониже.

Представитель Азербайджана выигрывал в Вейк-ан-Зее один раз. В 2007 году Теймур Раджабов поделил 1-е место с болгарином Веселином Топаловым и армянином Левоном Ароняном. Рекордсменом по количеству побед является Магнус Карлсен. Он побеждал на турнире семь раз.