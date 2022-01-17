Лукашенко: будущие президенты Беларуси уже практически видны

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о новой конституции и будущих президентских выборах в республике.

Лукашенко заявил, что будущие президенты Беларуси уже «практически видны», и отметил, что народ с середины 1990-х годов изменился и не станет выбирать главой государства случайного человека.

«Одно дело – говорливые президенты, а другое – за ними что-то стоит, какой-то опыт. Общество другое. Думать о том, что изберут случайного (президента), как когда-то в середине 90-х, – этого уже не будет. Будут люди уже избирать осознанно», - пояснил глава Беларуси.

По его словам, новая конституция нужна республике для того, чтобы к власти пришли «нормальные» люди.