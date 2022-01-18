США отправят Украине военную помощь, но не военных

«Соединенные Штаты в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи». Об этом заявила представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов.

Она отметила, что за последний год США предоставили Украине больше помощи в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года.

«Могу заверить вас, что эти поставки военной помощи продолжаются, и на ближайшие недели запланированы новые. В случае вторжения России на Украину мы предоставим Украине дополнительные оборонительные средства сверх тех, которые мы уже предоставляем», - сказала она.