«К сожалению, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с недостойным дипломата заявлением в Национальном собрании Франции во вторник, 18 января. Так, Эрик Сиотти, член Национального собрания от Республиканской партии, пытавшийся оскорбить президента Азербайджанской Республики в провокационных целях, должен был быть подвергнут строгому выговору и наказанию. Министр Ле Дриан заявил, что высказанные президентом Азербайджана слова о незаконном визите в Карабахский регион Валери Пекрес «неприемлемы по форме и содержанию». Об этом сообщила haqqin.az пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя выступление министра иностранных дел Франции в Национальном Собрании.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что заявление Ильхама Алиева о незаконном визите Валери Пекрес в Азербайджан вполне логично и правильно:

«Интерпретация министром Ле Дрианом заявления главы государства другой страны в безответственной и неприемлемой форме противоречит дипломатическим традициям. С сожалением отмечаем, что министр такой страны с большими традициями государственности, как Франция, этого не понимает», - добавила Абдуллаева.