МИД Азербайджана отвечает министру иностранных дел Франции новость дополнена
«К сожалению, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с недостойным дипломата заявлением в Национальном собрании Франции во вторник, 18 января. Так, Эрик Сиотти, член Национального собрания от Республиканской партии, пытавшийся оскорбить президента Азербайджанской Республики в провокационных целях, должен был быть подвергнут строгому выговору и наказанию. Министр Ле Дриан заявил, что высказанные президентом Азербайджана слова о незаконном визите в Карабахский регион Валери Пекрес «неприемлемы по форме и содержанию». Об этом сообщила haqqin.az пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя выступление министра иностранных дел Франции в Национальном Собрании.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что заявление Ильхама Алиева о незаконном визите Валери Пекрес в Азербайджан вполне логично и правильно:
«Интерпретация министром Ле Дрианом заявления главы государства другой страны в безответственной и неприемлемой форме противоречит дипломатическим традициям. С сожалением отмечаем, что министр такой страны с большими традициями государственности, как Франция, этого не понимает», - добавила Абдуллаева.
«Заявление президента Ильхама Алиева о незаконном посещении азербайджанских территорий Валери Пекрес, Мишелем Барнье и Бруно Ретайоном абсолютно законно. Это вполне адекватный ответ на действия лиц, нарушающих азербайджанское законодательство. Статус Пекреса как кандидата в президенты Франции не может дать ей привилегию быть выше азербайджанских законов. Она также должна быть принята как любой другой иностранный гражданин. Напоминаем, что в случае незаконного пребывания иностранных граждан на территории Азербайджана, в отношении них принимается соответствующая мера в соответствии с Административным или Уголовным Кодексом страны. Если бы гражданин Азербайджанской Республики нарушил законы Франции и незаконно въехал на территорию Франции, то и в отношении него также приняли бы адекватные меры», - заявила представитель МИД.
Она также отметила, что французское правительство поддерживало Армении в 44-дневный период войны и после нее.
«Обе палаты Национальной ассамблеи Франции приняли документы, призывающие признать так называемую «Нагорно-Карабахскую республику», которую не признает даже Армения. Хотелось бы отметить, что сообщения, сделанные противоположной стороной во время встречи между президентом Макроном и президентом Алиевым, состоявшейся 15 декабря 2021 года по инициативе президента Франции, противоречат заявлению министра иностранных дел этой страны Ле Дриана и не способствуют нормализации азербайджано-французских отношений.
Представитель ведомства также отметила, что в случае, если представитель как Франции, так и другого государства вновь совершит незаконный визит на признанные международным сообществом территории Азербайджана, Баку предпримет необходимые шаги в рамках своей Конституции и соответствующего законодательства.