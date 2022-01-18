Израиль осудил атаки на ОАЭ

Премьер-министр Нафтали Беннет выступил с резким осуждением удара, нанесенного йеменскими хуситами по объектам стратегической инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов, передает news.co.il.

«Я осуждаю теракт, совершенный хуситами, действующими при поддержке Ирана, и выражаю соболезнования близким жертв. Израиль стоит плечом к плечу с ОАЭ, а я – плечом к плечу с шейхом Мухаммадом бин Заидом», - сообщил глава правительства.

Беннет также призвал международное сообщество сообща встать на борьбу с террором.