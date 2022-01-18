Дашнаки хотят сорвать процесс нормализации отношений с Турцией

Представитель оппозиционного блока «Айастан» и партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция намерена провалить армяно-турецкие переговоры и возможные уступки с армянской стороны, передает «Спутник».

На вопрос журналистов, как именно их политическая сила намерена делать это, Сагателян заявил, что будет использован широкий инструментарий - от митингов до иных действий.

Напомним, 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений.