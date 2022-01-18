В Сальяне покончил с собой 88-летний мужчина

Житель Сальяна совершил суицид, передает Report.

88-летний Рамиз Алиев выстрелил в себя из охотничьего ружья. В результате ранения мужчина скончался на месте.

По факту ведется расследование.