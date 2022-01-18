В Сальяне покончил с собой 88-летний мужчина
Житель Сальяна совершил суицид, передает Report.
88-летний Рамиз Алиев выстрелил в себя из охотничьего ружья. В результате ранения мужчина скончался на месте.
По факту ведется расследование.
Житель Сальяна совершил суицид, передает Report.
88-летний Рамиз Алиев выстрелил в себя из охотничьего ружья. В результате ранения мужчина скончался на месте.
По факту ведется расследование.
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