Президент Германии: нельзя забывать о преступлениях нацистов

«Цель каждого воспоминания о преступлениях нацизма – гарантировать, что такое больше не повторится». Об этом сказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в канун 80-летия Ванзейской конференции, передает DW.

Штайнмайер посетил место проведения конференции – виллу на берегу озера Ванзе, что в пригороде Берлина, которая сейчас является мемориальным и образовательным центром.

«Нельзя забывать, что здесь произошло 80 лет назад, когда государственный аппарат, немецкие чиновники планировали геноцид евреев Европы», - сказал он.