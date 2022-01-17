Госсекретарь Казахстана об участии радикальных групп в беспорядках

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что в беспорядках в стране принимали участие члены ряда радикальных экстремистских организаций.

«Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри Казахстана», - сказал он в интервью телеканалу «Хабар 24».

Также он отметил, что была попытка казахстанскими радикалами из зарубежных экстремистских организаций использовать данные события для развязывания новых атак.

«Эти попытки были своевременно пресечены», - подчеркнул Карин.

Вместе с этим он добавил, что спецслужбы страны зафиксировали, что в 20-х числах декабря на территорию республики одновременно прибыла группа иностранных граждан, которые 7 и 8 января пытались покинуть Казахстан по разного рода маршрутам.